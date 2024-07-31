Bloomberg: Україна отримала перші F-16

В Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Таке повідомилення опублікувало агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Джерела агентства заявили, що західні союзники обіцяли доправити перші F-16 до кінця липня і дотримали цього дедлайну. За їхніми словами, кількість літаків "невелика".

Співрозмовники Bloomberg не уточнили, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

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ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють "коаліцію винищувачів", підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

Ці винищувачі будуть оснащені американською зброєю в достатній кількості, писав The Wall Street Journal.