WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна

Сполучені Штати погодились оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета The Wall Street Journal.

Озброєння для F-16, яке нададуть США, охоплює ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Також США забезпечать ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".

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Джерела The Wall Street Jorunal відмовилися назвати конкретні терміни передання Україні F-16 та озброєння до них з міркувань безпеки.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити найнагальніші потреби.

"Ми впевнені, що зможемо поставити все це (озброєння. – Ред.), принаймні критично важливі обсяги, яких вони потребують", – сказав він.

Європейські учасники "коаліції винищувачів" не хотіли надсилати Україні велику кількість своїх обмежених запасів боєприпасів для F-16, тому зійшлись на поставках зі США, які є учасниками коаліції, та своїх винищувачів не передають.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.