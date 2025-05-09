Тисячі румунів зібрались на проєвропейські акції на тлі виборів президента
Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 22:22 —
Десятки тисяч людей зібралися в п'ятницю, 9 травня, в Бухаресті та інших містах, вимагаючи від влади країни дотримання проєвропейського курсу напередодні другого туру президентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
Проєвропейські мітинги відбуваються в п'ятницю в Бухаресті та інших великих містах країни з нагоди Дня Європи.
У Бухаресті учасники зібралися на площі Університету, а потім вирушили маршем до площі Перемоги. Організатори кажуть, що Румунія знову перебуває на переломному етапі з огляду на президентські вибори.
За даними організаторів, у Бухаресті зібралося близько 50 тисяч людей, багато з яких махали прапорами Румунії та ЄС і тримали плакати з написом "Не голосуєш – не рахуєшся".
Аналогічні мітинги відбулись і в інших румунських містах, зібравши від кількох сотень до кількох тисяч людей.
Їм передувала перемога в першому турі президентських виборів лідера ультраправої партії AUR Джордже Сіміона – критика Європейського Союзу, який виступає проти надання допомоги Україні.
Опитування громадської думки вказують на те, що Сіміон має шанси виграти другий тур виборів 18 травня.
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