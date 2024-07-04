Мишель о вояже Орбана к Путину: Не имеет мандата от ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на сообщения СМИ о запланированном на пятницу визите венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.

Об этом Мишель написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Мишель заявил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – заявил Шарль Мишель.

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The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. – Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

Журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил ранее со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода".

1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть Орбан встретится с Путиным как руководитель председательствующего в ЕС государства.

Напомним, также стало известно, что после завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Подробно о визите Орбана в Украину читайте в статье "Перемирие" с мнением о Кремле.