Мишель о вояже Орбана к Путину: Не имеет мандата от ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на сообщения СМИ о запланированном на пятницу визите венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.

Об этом Мишель написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Мишель заявил, что Венгрия, которая по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете Евросоюза, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – заявил Шарль Мишель.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.