Премʼєрка Італії візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні підтвердила онлайн-участь у саміті так званої коаліції рішучих, який відбудеться 10 травня в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Італії.

В італійському уряді зазначили, що Мелоні о 10:30 за Києвом візьме участь у "відеоконференції з європейськими лідерами щодо миру та безпеки в Україні".

Раніше у пʼятницю Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що йдеться про саміт, який відбудеться в гібридному форматі: частина лідерів буде в Києві, частина – доєднається через відеозвʼязок.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".