Єрмак, Умєров, Рубіо і Келлог обговорили перспективи припинення вогню в Україні

Топпосадовці України та Сполучених Штатів 9 травня провели телефонну розмову, присвячену мирному врегулюванню російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Українську сторону на переговорах представляли глава ОП Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров, американську – держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента США Кіт Келлог.

"Це був перший дзвінок Марко Рубіо після призначення виконувачем обов'язків радника з питань національної безпеки Президента Сполучених Штатів", – наголосили в Офісі президента.

Там додали, що головною темою розмови було питання припинення вогню та перспектив мирного врегулювання.

"Сторони також позитивно оцінили ратифікацію Верховною радою України угоди про економічне партнерство між двома державами та погодилися, що цей історичний документ відкриває нові можливості для українсько-американської співпраці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, США та європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню, відмова Росії від якої може обернутись новими санкціями.