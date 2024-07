Топпосадовці ЄС вітають з перемогою лідера британських лейбористів

Топпосадовці ЄС почали вітати з перемогою лідера британської Лейбористської партії Кіра Стармера, який стане новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Топпосадовці Євросоюзу та окремих країн Європи почали публікувати вітання Стармеру після того, як офіційний підрахунок голосів підтвердив перемогу лейбористів на виборах у Великій Британії.

"Вітаю Кіра Стармера з історичною перемогою на виборах у Британії. ЄС і Британія є важливими партнерами, ми співпрацюємо в усіх сферах спільного інтересу для наших громадян", – зазначив очільник Євроради Шарль Мішель.

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.



🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.



I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.



See you soon in the European… – Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Він додав, що очікує на особисту зустріч зі Стармером на саміті Європейської політичної спільноти 18 липня, що запланований у Лондоні.

Привітання написала також президентка Європарламенту Роберта Метсола, зазначивши, що відносини між ЄС і Британією ґрунтуються на спільних цінностях і давній дружбі. "У наших спільних інтересах продовжувати тісну співпрацю", – додала вона.

Congratulations @Keir_Starmer!



The relationship between the European Union and the United Kingdom is rooted in our shared values and longstanding friendship.



As allies and partners, it is in our common interest to continue working closely together.



🇪🇺🇬🇧 – Roberta Metsola (@EP_President) July 5, 2024

"Вітання з вашою історичною перемогою на виборах… Естонія і Британія – найбільші союзники і найближчі друзі. Відданість Британії нашій спільній безпеці глибоко цінується кожним естонцем. Переконана, наша чудова співпраця буде розвиватися ще більше", – написала прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі може стати головним дипломатом ЄС.

Congratulations on your historic election victory, @Keir_Starmer.



Estonia and the UK are the strongest of allies and the closest of friends. The UK's commitment to our common security is valued by every Estonian.



I’m sure our excellent cooperation will only continue to thrive. pic.twitter.com/odKsZVylw5 – Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж привітав Стармера і лейбористів, додавши, що очікує продовжити тісну співпрацю двох країн, зокрема у питаннях енергетичного переходу, безпеки і торгівлі.

Congratulations @Keir_Starmer and @UKLabour on an historic election win. I’m looking forward to continuing our close cooperation between UK and Norway 🇳🇴🇬🇧, including on the energy transition, our common security and trade. – Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 5, 2024

За підсумком виборів 4 липня лейбористи матимуть більшість у новому складі Палати громад. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії.

Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії. Деталі про нього у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.

Також цього разу до британського парламенту вперше пройшла партія популістів-євроскептиків, лідер якої Найджел Фарадж відзначився скандальними заявами щодо України.