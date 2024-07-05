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Топпосадовці ЄС вітають з перемогою лідера британських лейбористів

Новини — П'ятниця, 5 липня 2024, 09:22 — Марія Ємець

Топпосадовці ЄС почали вітати з перемогою лідера британської Лейбористської партії Кіра Стармера, який стане новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Топпосадовці Євросоюзу та окремих країн Європи почали публікувати вітання Стармеру після того, як офіційний підрахунок голосів підтвердив перемогу лейбористів на виборах у Великій Британії.

"Вітаю Кіра Стармера з історичною перемогою на виборах у Британії. ЄС і Британія є важливими партнерами, ми співпрацюємо в усіх сферах спільного інтересу для наших громадян", – зазначив очільник Євроради Шарль Мішель.

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Він додав, що очікує на особисту зустріч зі Стармером на саміті Європейської політичної спільноти 18 липня, що запланований у Лондоні. 

Привітання написала також президентка Європарламенту Роберта Метсола, зазначивши, що відносини між ЄС і Британією ґрунтуються на спільних цінностях і давній дружбі. "У наших спільних інтересах продовжувати тісну співпрацю", – додала вона. 

"Вітання з вашою історичною перемогою на виборах… Естонія і Британія – найбільші союзники і найближчі друзі. Відданість Британії нашій спільній безпеці глибоко цінується кожним естонцем. Переконана, наша чудова співпраця буде розвиватися ще більше", – написала прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі може стати головним дипломатом ЄС. 

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж привітав Стармера і лейбористів, додавши, що очікує продовжити тісну співпрацю двох країн, зокрема у питаннях енергетичного переходу, безпеки і торгівлі.

За підсумком виборів 4 липня лейбористи матимуть більшість у новому складі Палати громад. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії.

Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії. Деталі про нього у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.

Також цього разу до британського парламенту вперше пройшла партія популістів-євроскептиків, лідер якої Найджел Фарадж відзначився скандальними заявами щодо України. 

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Велика Британія
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