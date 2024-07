Топ-чиновники ЕС поздравляют с победой лидера британских лейбористов

Топ-чиновники ЕС начали поздравлять с победой лидера британской Лейбористской партии Кира Стармера, который станет новым премьер-министром Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Топ-чиновники Евросоюза и отдельных стран Европы начали публиковать поздравления Стармеру после того, как официальный подсчет голосов подтвердил победу лейбористов на выборах в Великобритании.

"Поздравляю Кира Стармера с исторической победой на выборах в Британии. ЕС и Великобритания – важные партнеры, мы сотрудничаем во всех сферах общего интереса для наших граждан", – отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

Реклама:

Congratulations @Keir_Starmer on a historic election victory in the UK.



🇪🇺🇬🇧 are crucial partners, cooperating in all areas of mutual interest for our citizens.



I look forward to working with you and your government in this new cycle for the UK.



See you soon in the European… – Charles Michel (@CharlesMichel) July 5, 2024

Он добавил, что ожидает личной встречи со Стармером на саммите Европейского политического сообщества 18 июля, который запланирован в Лондоне.

Поздравление написала также президент Европарламента Роберта Метсола, отметив, что отношения между ЕС и Британией основываются на общих ценностях и давней дружбе. "В наших общих интересах продолжать тесное сотрудничество", – добавила она.

Congratulations @Keir_Starmer!



The relationship between the European Union and the United Kingdom is rooted in our shared values and longstanding friendship.



As allies and partners, it is in our common interest to continue working closely together.



🇪🇺🇬🇧 – Roberta Metsola (@EP_President) July 5, 2024

"Поздравляю с вашей исторической победой на выборах... Эстония и Британия – крупнейшие союзники и ближайшие друзья. Преданность Британии нашей общей безопасности глубоко ценится каждым эстонцем. Убеждена, что наше замечательное сотрудничество будет развиваться еще больше", – написала премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре может стать главным дипломатом ЕС.

Congratulations on your historic election victory, @Keir_Starmer.



Estonia and the UK are the strongest of allies and the closest of friends. The UK's commitment to our common security is valued by every Estonian.



I’m sure our excellent cooperation will only continue to thrive. pic.twitter.com/odKsZVylw5 – Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже поздравил Стармера и лейбористов, добавив, что ожидает продолжить тесное сотрудничество двух стран, в частности в вопросах энергетического перехода, безопасности и торговли.

Congratulations @Keir_Starmer and @UKLabour on an historic election win. I’m looking forward to continuing our close cooperation between UK and Norway 🇳🇴🇬🇧, including on the energy transition, our common security and trade. – Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 5, 2024

По итогам выборов 4 июля лейбористы получат большинство в новом составе Палаты общин. Британский премьер-министр Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

Ожидается, что следующим главой британского правительства станет Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. Детали о нем – в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

Также в этот раз в британский парламент впервые прошла партия популистов-евроскептиков, лидер которой Найджел Фарадж отметился скандальными заявлениями об Украине.