Макрон хоче прямих переговорів України та РФ після припинення вогню

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я.

Про це він сказав у інтерв'ю TF1/LCI під час поїздки до Києва, цитує "Європейська правда".

Макрон висловив впевненість у тому, що союзникам вдасться досягти переговорів між Києвом та Москвою.

За його словами, мета – продемонструвати єдність між Україною, США та Європою щодо завершення повномасштабної війни.

"Якщо ми всі будемо твердо стояти на тому, що це 30-денне перемир'я – це те, про що ви говорили світу протягом місяців, ми зробимо це, ми розпочнемо прямі переговори між Україною і Росією, ми готові допомогти", – наголосив він.

Водночас французький президент додав, що якщо режим припинення вогню не буде дотримано, то буде введено додаткові "набагато жорсткіші" санкції.

Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Нещодавно Reuters писало, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Агентство стверджувало, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.