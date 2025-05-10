У ЄС сподіваються, що США приєднаються до Коаліції зі створення трибуналу для Путіна

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі сподіваються, що США знову долучаться до Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group).

Про це вона заявила в інтервʼю Укрінформу, пише "Європейська правда".

Як нагадала Каллас – США працювали у цій коаліції разом із ЄС два роки.

"Американці багато зробили, і ми сподіваємося, що вони знову доєднаються пізніше, тому що тепер усі технічні деталі врегульовані", – зазначила вона.

Глава дипломатії ЄС зауважила, що інші країни також можуть приєднатися до Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, до якої наразі долучилися вже близько 40 держав.

Також вона додала, що цей спецтрибунал призначений для притягнення до відповідальності за злочин агресії керівництва Росії, "адже це лідери вирішують атакувати іншу країну".

Як відомо, у березні 2025 року, за два місяці після інавгурації Дональда Трампа, США вирішили взагалі вийти з процесу і зупинили свою участь у роботі Core Group, тобто групи держав, які вели переговори про трибунал.

Утім, численні джерела "Європейської правди" у європейських структурах, столицях та з боку України підтверджують, що вихід США не був деструктивним. Вони просто перестали їздити на засідання, не висуваючи жодних вимог щодо непокарання Путіна чи чогось подібного.

Як писали, Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році. Глава МЗС Андрій Сибіга і Каллас також розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова.

Підсудними в рамках трибуналу будуть не лише керівники РФ.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".