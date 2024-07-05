Генсек НАТО розповів, чого очікує від нового прем’єра Британії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Кіра Стармера і його Лейбористську партію з перемогою на виборах у Великій Британії.

Про це Столтенберг сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що чекає на співпрацю з новим британським прем'єром, і очікує на зустріч у Вашингтоні.

"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати його (Стармера. – Ред.) та зустрітися з ним на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня. Я також зустрічався тут, у штаб-квартирі НАТО, і я знаю, що він рішучий прихильник НАТО і трансатлантичної співпраці, а також відданий тому, щоб Сполучене Королівство залишалось відданим союзником", – підкреслив генсек.

Реклама:

Він також подякував попередньому британському прем'єру Ріші Сунаку за співпрацю і зазначив, що попри зміни політичних партій в британському уряді, Велика Британія залишається "сильним і провідним союзником по НАТО".

Нагадаємо, у п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.