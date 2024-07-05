Генсек НАТО рассказал, чего ожидает от нового премьера Британии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Кира Стармера и его Лейбористскую партию с победой на выборах в Великобритании.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что ждет сотрудничества с новым британским премьером и ожидает встречи в Вашингтоне.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать его (Стармера. – Ред.) и встретиться с ним на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе. Я также встречался здесь, в штаб-квартире НАТО, и я знаю, что он решительный сторонник НАТО и трансатлантического сотрудничества, а также преданный тому, чтобы Соединенное Королевство оставалось преданным союзником", – подчеркнул генсек.

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Он также поблагодарил предыдущего британского премьера Риши Сунака за сотрудничество и отметил, что несмотря на смены политических партий в британском правительстве, Великобритания остается "сильным и ведущим союзником по НАТО".

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.