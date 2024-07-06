Столтенберг: Рютте буде хорошим генсеком НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг висловив упевненість, що його наступник Марк Рютте добре впорається зі своїми обов’язками.

Про це чинний генсек заявив в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що задоволений тим, що союзникам по НАТО вдалось дійти згоди щодо кандидатури наступного генсека Альянсу.

"Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем НАТО. Я знаю його вже багато років. Він також демонстрував протягом усіх цих років свою здатність до досягнення консенсусу, яку він принесе з собою в НАТО", – зазначив Столтенберг.

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Він додав, що для нього було честю служити в НАТО протягом десяти років.

Столтенберг також сказав, що не очікував, що термін його повноважень розтягнеться на десять років.

"Але зараз настав час піти, і тому це добре для НАТО і добре для мене", – резюмував він.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

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