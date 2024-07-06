Столтенберг: Рютте будет хорошим генсеком НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил уверенность, что его преемник Марк Рютте хорошо справится со своими обязанностями.

Об этом действующий генсек заявил в интервью dpa, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что доволен тем, что союзникам по НАТО удалось прийти к согласию относительно кандидатуры следующего генсека Альянса.

"Марк Рютте будет замечательным генеральным секретарем НАТО. Я знаю его уже много лет. Он также демонстрировал в течение всех этих лет свою способность к достижению консенсуса, которую он принесет с собой в НАТО", – отметил Столтенберг.

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Он добавил, что для него было честью служить в НАТО в течение десяти лет.

Столтенберг также сказал, что не ожидал, что срок его полномочий растянется на десять лет.

"Но сейчас пришло время уйти, и поэтому это хорошо для НАТО и хорошо для меня", – резюмировал он.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

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