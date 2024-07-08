Міністр оборони Нідерландів поділився, що вважав би перемогою України за кращого й гіршого сценарію

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що бачить два варіанти завершення війни, за яких можна було б говорити про перемогу України.

Про це він сказав в інтерв’ю Севгіль Мусаєвій для "ЄвроПравди".

Міністра запитали, що він вважав би "перемогою України", оскільки думки західних союзників з цього приводу різні і не завжди співпадають з баченням Києва.

"Я сподіваюся, що перемога України означатиме, що колись уся територія України буде вільною, і кожен окупант залишить територію України", – відповів Брекельманс.

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Він продовжив, що якщо цей варіант виявиться неможливим, то перемогою можна вважати і менший успіх України, за умови, що ті умови припинення війни будуть прийнятними для неї.

"Перемога України для мене означає, що є результат переговорів, який приймається Україною, який підтримується Україною, який ініціюється Україною. І якщо народ України скаже: "Гаразд, це те, що ми підтримуємо, і це те, що ми приймаємо", тоді, звичайно, і я у Нідерландах зможу це підтримати.

Але це не те, що ми – Нідерланди, ЄС чи Захід – можемо вирішувати за Україну. Це має бути результат, який пропонує Україні, який приймає Україна і який потім підтримують українці", – пояснив Брекельманс.

Нагадаємо, Брекельманс разом з новим міністром закордонних справ Нідерландів цими вихідними побували в Києві та Одесі. Це був їхній перший закордонний візит після призначення.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ

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