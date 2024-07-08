Министр обороны Нидерландов поделился, что считал бы победой Украины при лучшем и худшем сценарии

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что видит два варианта завершения войны, при которых можно было бы говорить о победе Украины.

Об этом он сказал в интервью Севгиль Мусаевой для "ЕвроПравды".

Министра спросили, что он считал бы "победой Украины", поскольку мнения западных союзников по этому поводу разнятся и не всегда совпадают с видением Киева.

"Я надеюсь, что победа Украины будет означать, что когда-нибудь вся территория Украины будет свободной и каждый оккупант покинет территорию Украины", – ответил Брекельманс.

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Он продолжил, что если этот вариант окажется невозможным, то победой можно считать и меньший успех Украины, при условии, что те условия прекращения войны будут приемлемыми для нее.

"Победа Украины для меня означает, что есть результат переговоров, который принимается Украиной, который поддерживается Украиной, который инициируется Украиной. И если народ Украины скажет: "Ладно, это то, что мы поддерживаем, и это то, что мы принимаем", тогда, конечно, и я в Нидерландах смогу это поддержать.

Но это не то, что мы – Нидерланды, ЕС или Запад – можем решать за Украину. Это должен быть результат, который предлагает Украине, который принимает Украина и который затем поддерживают украинцы", – пояснил Брекельманс.

Напомним, Брекельманс вместе с новым министром иностранных дел Нидерландов в эти выходные побывали в Киеве и Одессе. Это был их первый зарубежный визит после назначения.

Полный текст интервью читайте здесь: О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ

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