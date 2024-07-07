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Очільники МЗС і Міноборони в новому уряді Нідерландів здійснили свій перший візит в Україну

Новини — Неділя, 7 липня 2024, 20:03 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ та міністр оборони нового уряду Нідерландів здійснили свій перший закордонний візит в Україну – за лічені дні після складання присяги.

Про це вони повідомили у своїх X (Twitter) наприкінці дня 7 липня, пише "Європейська правда". 

Міністр оборони Рубенс Брекельманс опублікував серію фото з Києва та Одеси. На одному з них гості у супроводі очільника МЗС України Дмитра Кулеби вшановують загиблих українських захисників під стінами Михайлівського золотоверхого собору. 

Міністр закордонних справ  Каспар Вельдкамп показав їхнє фото з вагону "Укрзалізниці".

"У перший мій тиждень роботи як міністра оборони я хотів особисто підкреслити, що уряд Нідерландів продовжує повною мірою підтримувати Україну. Тому міністр закордонних справ Вельдкамп і я вирушили в Україну якнайшвидше. Україна бореться і за наші мир та безпеку", – зазначив Брекельманс. 

Він зазначив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Одесі. 

Зважаючи на відстані від західного кордону до Києва та між Києвом і Одесою, візит ймовірно тривав два дні. 

Очільник МЗС зазначив, що їхній візит відбувався "цими вихідними". 

"Мій перший робочий візит як міністра закордонних справ Нідерландів мав ключову мету: підкреслити нашу непохитну підтримку. Це питання екзистенційної ваги: російська агресія та руйнівний вплив не знають меж", – розповів Каспар Вельдкамп. 

Він додав, що в рамках поїздки їм показували зруйновану обстрілами ТЕС, та що це наголошує на важливості більшої підтримки України, зокрема посилення ППО. "Нідерланди роблять свій внесок наданням F-16 і систем Patriot", – зазначив він. 

Зі свого боку Володимир Зеленський відзначив, що новопризначені міністри здійснили свій перший закордонний візит саме в Україну та подякував Нідерландам за підтримку, надану від початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, 21 червня ще попередній уряд Нідерландів під керівництвом Марка Рютте оголосив, що країна спільно зі ще однією державою передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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