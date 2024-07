Очільники МЗС і Міноборони в новому уряді Нідерландів здійснили свій перший візит в Україну

Міністр закордонних справ та міністр оборони нового уряду Нідерландів здійснили свій перший закордонний візит в Україну – за лічені дні після складання присяги.

Про це вони повідомили у своїх X (Twitter) наприкінці дня 7 липня, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Рубенс Брекельманс опублікував серію фото з Києва та Одеси. На одному з них гості у супроводі очільника МЗС України Дмитра Кулеби вшановують загиблих українських захисників під стінами Михайлівського золотоверхого собору.

Міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп показав їхнє фото з вагону "Укрзалізниці".

This weekend, I was in #Ukraine with @DefensieMin. My first working visit as the Netherlands' Foreign Minister, with a crucial purpose: to underline our unwavering support for Ukraine. This is of existential importance – the Russian aggression and destruction knows no limits. 1/2 pic.twitter.com/oHzf37Hyp0