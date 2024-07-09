Єврокомісія надає Молдові новий транш макрофіну на 72,5 млн євро у вигляді грантів та позик

Єврокомісія ухвалила рішення про виділення макрофінансової допомоги Молдові обсягом 72,5 млн євро, більша частка якої надається як позика.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Молдова отримає від ЄС 50 млн євро у вигляді позики на вигідних умовах, та ще 22,5 млн у вигляді грантів, що мають бути надані до кінця липня.

Єврокомісія дійшла висновку, що Молдова виконала необхідні умови, зокрема у сфері публічного управління, верховенства права та незалежності Нацбанку.

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"Ця фінансова підтримка допоможе Молдові покрити частину фінансових потреб на 2024 рік та підтримати макроекономічну стабільність, уможливлюючи подальші реформи. Економіка Молдови показала незначне зростання у 2023 році після глибокої рецесії у 2022 році. Проте вона досі під впливом загарбницької війни Росії проти України та відчуває значні виклики у сфері енергетичної безпеки", – зазначили у Єврокомісії.

Це четверта виплата у рамках макрофінансової допомоги для Молдови, загальні обсяги якої можуть складати до 295 млн євро.

Нагадаємо, 25 червня ЄС офіційно розпочав процес переговорів про вступ з Молдовою – тоді ж, коли й з Україною.

Також повідомляли, що Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України.