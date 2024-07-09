Еврокомиссия предоставляет Молдове новый транш макрофина на 72,5 млн евро в виде грантов и займов

Еврокомиссия приняла решение о выделении макрофинансовой помощи Молдове объемом 72,5 млн евро, большая часть которой предоставляется в виде займа.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Молдова получит от ЕС 50 млн евро в виде займа на выгодных условиях, и еще 22,5 млн в виде грантов, которые должны быть предоставлены до конца июля.

Еврокомиссия пришла к выводу, что Молдова выполнила необходимые условия, в частности в сфере публичного управления, верховенства права и независимости Нацбанка.

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"Эта финансовая поддержка поможет Молдове покрыть часть финансовых потребностей на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, делая возможным дальнейшие реформы. Экономика Молдовы показала незначительный рост в 2023 году после глубокой рецессии в 2022 году. Однако она до сих пор под влиянием захватнической войны России против Украины и испытывает значительные вызовы в сфере энергетической безопасности", – отметили в Еврокомиссии.

Это четвертая выплата в рамках макрофинансовой помощи для Молдовы, общие объемы которой могут составлять до 295 млн евро.

Напомним, 25 июня ЕС официально начал процесс переговоров о вступлении с Молдовой – тогда же, когда и с Украиной.

Также сообщалось, что Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины.