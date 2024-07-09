Чехія після удару по "Охматдиту" передала Росії, що вони – "сміття людства"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпорядився викликати посла Росії Александра Змєєвсього після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це він сказав у коментарі порталу Seznam Zpravy, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський, який перебуває з візитом у США, доручив чеському МЗС висловити протест московському послу після удару по "Охматдиту"

"Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви", – сказав міністр.

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У коментарі Seznam Zpravy Змєєвський після виклику до МЗС Чехії повторив, що "це була не російська ракета, це була українська ракета", а зустріч у Міністерстві минула "як завжди".

Посла Росії, як нагадує видання, вже втретє з початку року викликають до чеського МЗС: у лютому – у зв'язку зі смертю Навального, а на початку травня – через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; на Сирці, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. Станом на 12:15 у Києві підтвердили загибель 31 людини, постраждалих 117.

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.