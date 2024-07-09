Низка посольств у Києві приспустили прапори через траур за загиблими внаслідок удару РФ 

Щонайменш три західних посольства у Києві приспустили прапори, приєднуючись до трауру за загиблими внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мартін Гарріс опублікував фото приспущеного прапора на будівлі посольства Сполученого Королівства. "Ми будемо пам’ятати їх. Це зло потрібно перемогти", – написав він.

The British flag is flying at half-mast outside the Embassy in Kyiv today, as Ukraine observes a Day of National Mourning to honour the victims of Russia’s cruel missile attacks yesterday. We will remember them. This evil must be defeated. pic.twitter.com/6bFAJ3Y3qU Реклама: July 9, 2024

"Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту", – зазначив посол Німеччини Мартін Єгер.

Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту. #StandWithUkraine pic.twitter.com/kPxAZuHgpo – Martin Jaeger (@MJaegerT) July 9, 2024

Фото приспущених прапорів виклало також посольство Італії.

⚫️L'Ambasciata si unisce al lutto cittadino decretato per oggi dalle Autorità di Kiev ed espone a mezz'asta le proprie bandiere, italiana ed europea. Profondo cordoglio per le 38 vittime, vicinanza ai 190 feriti degli attacchi russi sull'#Ucraina. pic.twitter.com/XihqH6GsPq – Italy in Ukraine (@italyinukr) July 9, 2024

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; на Сирці, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. Станом на 12:15 у Києві підтвердили загибель 31 людини, постраждалих 117.

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.