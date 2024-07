Низка посольств у Києві приспустили прапори через траур за загиблими внаслідок удару РФ 

Щонайменш три західних посольства у Києві приспустили прапори, приєднуючись до трауру за загиблими внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мартін Гарріс опублікував фото приспущеного прапора на будівлі посольства Сполученого Королівства. "Ми будемо пам’ятати їх. Це зло потрібно перемогти", – написав він.

The British flag is flying at half-mast outside the Embassy in Kyiv today, as Ukraine observes a Day of National Mourning to honour the victims of Russia’s cruel missile attacks yesterday. We will remember them. This evil must be defeated. pic.twitter.com/6bFAJ3Y3qU

