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Низка посольств у Києві приспустили прапори через траур за загиблими внаслідок удару РФ 

Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 13:55 — Марія Ємець

Щонайменш три західних посольства у Києві приспустили прапори, приєднуючись до трауру за загиблими внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мартін Гарріс опублікував фото приспущеного прапора на будівлі посольства Сполученого Королівства. "Ми будемо пам’ятати їх. Це зло потрібно перемогти", – написав він. 

"Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту", – зазначив посол Німеччини Мартін Єгер.

Фото приспущених прапорів виклало також посольство Італії. 

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; на Сирці, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. Станом на 12:15 у Києві підтвердили загибель 31 людини, постраждалих 117. 

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.

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Війна з РФ
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