ЄС обговорює нові санкції проти Росії, у рамках яких можуть заборонити імпорт російської риби.

Про це йдеться у публікації видання Die Welt, пише "Європейська правда".

ЄС заборонив імпорт ракоподібних та ікри російських компаній ще у квітні 2022 року в рамках восьмого пакету санкцій. Втім, риби санкції тоді не торкнулися. Зараз ЄС обговорює більш жорсткі заборони на імпорт, і цього разу мова йде і про свіжу рибу.

Це питання піднімають балтійські країни ЄС. Насамперед, уряд Литви скаржиться на те, що риболовецькі траулери з Росії ведуть вилов риби на території країни, та вимагають контрзаходів, включно з подальшими обмеженнями на експорт риби.

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Політичні оглядачі очікують дискусій з цього приводу в Єврокомісії після літньої перерви.

За статистикою Європейської асоціації рибної промисловості AIPCE, понад 70% минтая, імпортованого до ЄС у 2022 році, походило з російського вилову. За оцінками галузевої асоціації Fisch-Informationszentrum, до 85% минтая з Аляски, що споживається в Німеччині, наразі надходить з Росії.

Німеччина залежить від імпорту у сфері переробки риби, оскільки, маючи лише шість глибоководних траулерів, вона майже не веде власного глибоководного рибальства.

"Якби поставки з російського вилову минтая на Алясці повністю припинилися через санкції, наразі їм не було б заміни", – прокоментував Штефан Майєр, керуючий директор Федеральної асоціації німецької рибної промисловості та оптових торговців рибою.

Лише рибальство в США не може компенсувати ці обсяги для німецького ринку, додав він. "На цей момент у світі немає іншого рибальства, яке б пропонувало необхідні обсяги, а також штамп стійкості", – сказав Майєр.

Сполучені Штати є другим за значимістю постачальником цього виду риби в Європу після Росії. У США заборонили імпорт російського аляскинського минтая.

Міністри фінансів восьми країн ЄС нещодавно заявили, що Росія поширює неправдивий наратив про силу своєї економіки, а західні санкції насправді вдарили по її військовій машині, хоча їх потрібно посилювати надалі.

Наприкінці червня Рада ЄС ухвалила останній, 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачали санкції проти російського газу.