У центрі Лондона чоловік поранив ножем 11-річну дівчинку та жінку

Поліція Лондона в понеділок, 12 серпня, повідомила про затримання чоловіка, який напав із ножем на двох людей у центральній частині міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Інцидент стався на Лестер-сквер у центральній частині Лондона – одному з найжвавіших туристичних районів британської столиці.

Служба швидкої допомоги міста сказала, що близько 11:36 за місцевим часом отримала виклик про ножове поранення.

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"Ми надали допомогу дитині та дорослій людині на місці події та доставили їх до травматологічного центру", – додали там.

Поліція Лондона своєю чергою додала, що в результаті нападу постраждали 11-річна дівчинка і 34-річна жінка.

Одного чоловіка правоохоронці арештували на місці, інших підозрюваних не шукають. Поліція також огородила місце нападу.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.