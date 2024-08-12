У центрі Лондона чоловік поранив ножем 11-річну дівчинку та жінку
Поліція Лондона в понеділок, 12 серпня, повідомила про затримання чоловіка, який напав із ножем на двох людей у центральній частині міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Інцидент стався на Лестер-сквер у центральній частині Лондона – одному з найжвавіших туристичних районів британської столиці.
Служба швидкої допомоги міста сказала, що близько 11:36 за місцевим часом отримала виклик про ножове поранення.
"Ми надали допомогу дитині та дорослій людині на місці події та доставили їх до травматологічного центру", – додали там.
Поліція Лондона своєю чергою додала, що в результаті нападу постраждали 11-річна дівчинка і 34-річна жінка.
Одного чоловіка правоохоронці арештували на місці, інших підозрюваних не шукають. Поліція також огородила місце нападу.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.
Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.