В центре Лондона мужчина ранил ножом 11-летнюю девочку и женщину

Полиция Лондона в понедельник, 12 августа, сообщила о задержании мужчины, который напал с ножом на двух человек в центральной части города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел на Лестер-сквер в центральной части Лондона – одном из самых оживленных туристических районов британской столицы.

Служба скорой помощи города сказала, что около 11:36 по местному времени получила вызов о ножевом ранении.

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"Мы оказали помощь ребенку и взрослому человеку на месте происшествия и доставили их в травматологический центр", – добавили там.

Полиция Лондона в свою очередь добавила, что в результате нападения пострадали 11-летняя девочка и 34-летняя женщина.

Одного мужчину правоохранители арестовали на месте, других подозреваемых не ищут. Полиция также оградила место нападения.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.