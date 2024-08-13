Трамп назвав Гарріс "красивою жінкою", порівнявши зі своєю дружиною Меланією

Кандидат в президенти США Дональд Трамп несподівано розсипався в компліментах своїй суперниці, віцепрезидентці Камалі Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.

Про це він сказав в інтерв’ю мільярдеру Ілону Маску на платформі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Трамп прокоментував нещодавнє видання журналу Time, на обкладинці якого було розміщено ілюстрацію з Гарріс.

Donald Trump mentions this Time magazine cover, says Kamala Harris looks like an actress in the illustration and then says she looks like … his wife, Melania Trump. ??? pic.twitter.com/WMAisSLwqT Реклама: August 13, 2024

Попри те, що під час інтерв’ю Трамп неодноразово критикував свою суперницю, він зробив перерву і описав Гарріс як "красиву жінку".

"Вона виглядає як найкрасивіша актриса, яка коли-небудь жила. Це був малюнок, і насправді вона дуже схожа на чудову першу леді Меланію", – сказав Трамп.

"Вона красива жінка, облишмо на цьому", – додав він.

У перегонах за повернення до Білого дому Дональд Трамп уже висунув чимало претензій до своєї суперниці. За його словами, вона нібито підробляла зображення свого передвиборчого заходу за допомогою штучного інтелекту, її етнічна приналежність є сумнівною, а місце Джо Байдена вона зайняла лише в результаті "перевороту".

Однак ці останні його заяви вибиваються з ряду.

Останні тижні Трамп шукає стратегію протидії Камалі Гарріс. Досі він вчиняв протилежним чином, намагаючись її принизити, але це не давало електорального ефекту і радше шкодило рейтингам експрезидента.

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