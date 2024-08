Трамп назвав Гарріс "красивою жінкою", порівнявши зі своєю дружиною Меланією

Кандидат в президенти США Дональд Трамп несподівано розсипався в компліментах своїй суперниці, віцепрезидентці Камалі Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.

Про це він сказав в інтерв’ю мільярдеру Ілону Маску на платформі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Трамп прокоментував нещодавнє видання журналу Time, на обкладинці якого було розміщено ілюстрацію з Гарріс.

Donald Trump mentions this Time magazine cover, says Kamala Harris looks like an actress in the illustration and then says she looks like … his wife, Melania Trump. ??? pic.twitter.com/WMAisSLwqT

