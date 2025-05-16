Зеленський прибув до Албанії на саміт європейських лідерів

Український президент Володимир Зеленський прибув в Албанію на саміт Європейської політичної спільноти (EPC).

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю, 16 травня, Никифоров повідомив про прибуття українського президента на саміт.

"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті EPC", – зазначив він.

Європейська політична спільнота – це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для країн за межами Євросоюзу.

ЗМІ очікують, що на саміті EPC головною темою буде різке посилення санкцій проти Москви.

Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.