Трамп назвал Харрис "красивой женщиной", сравнив со своей женой Меланией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неожиданно рассыпался в комплиментах своей сопернице, вице-президенту Камале Харрис, назвав ее "красивой женщиной" и сравнив со своей женой Меланией.

Об этом он сказал в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X (Twitter), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Трамп прокомментировал недавнее издание журнала Time, на обложке которого была размещена иллюстрация с Харрис.

Несмотря на то, что во время интервью Трамп неоднократно критиковал свою соперницу, он сделал перерыв и описал Харрис как "красивую женщину".

Donald Trump mentions this Time magazine cover, says Kamala Harris looks like an actress in the illustration and then says she looks like … his wife, Melania Trump. ??? pic.twitter.com/WMAisSLwqT