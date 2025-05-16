ЗМІ: адміністрація Трампа планує продати штаб-квартиру "Голосу Америки"

Адміністрація американського президента Дональда Трампа ініціювала продаж штаб-квартири "Голосу Америки" (Voice of America, VOA) – історичної будівлі Wilbur J. Cohen Federal Building у Вашингтоні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Агентство пише, що адміністрація Трампа виставила на потенційний продаж будівлю, в якій розміщується штаб-квартира "Голосу Америки" – це останній об’єкт зі списку високопрофільної урядової нерухомості, внесених до списку для "прискореного продажу" в рамках зусиль зменшити обсяги федеральної нерухомості США.

Штаб-квартира VOA, офіційно відома як Федеральна будівля Вілбура Коена, розташована всього за два квартали від Капітолія США.

Будівля площею понад 300 тисяч метрів квадратних була спочатку зведена для Адміністрації соціального забезпечення, а наразі вона також вміщує офіси Агентства США з глобальних медіа (Agency for Global Media), до якого належить VOA, а також Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб.

Потенційний продаж відбувається на тлі спроб Трампа закрити VOA та його дочірні мережі – зокрема Radio Free Europe (Радіо Свобода), Radio Free Asia та Фонд відкритих технологій (Open Technology Fund).

Упродовж останніх тижнів на продаж також виставлено інші об’єкти: федеральні суди в Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторію Служби інспекції та безпеки харчових продуктів у Сент-Луїсі, а також штаб-квартиру Міністерства житлового будівництва та міського розвитку у Вашингтоні.

Агентство стверджує – щотижневі оголошення про продаж стали регулярними після того, як Управління загальних служб США, яке виконує функції орендодавця для інших урядових відомств, на короткий час у березні виставило на продаж 443 федеральні об’єкти одночасно. Хоча перелік швидко відкликали, процес продажу відтоді відновився в більш поступовому режимі.

Зазначається, що продаж будівлі VOA може залишити співробітників і підрядників урядових міжнародних мовників без робочого простору – навіть якщо їм вдасться домогтися скасування скорочення фінансування через Конгрес або суди.

Минулого року адміністрація колишнього президента Джо Байдена уклала 15-річну оренду сучасного офісного приміщення у Вашингтоні для VOA. Однак у березні призначене Трампом нове керівництво Агентства з глобальних медіа скасувало цю оренду.

З початку роботи в січні адміністрація Трампа розпочала кампанію скорочення федеральних витрат, яка призвела до зменшення або й розформування різних відомств та звільнення понад 200 тисяч федеральних службовців.

Серед іншого, у президента США намагалася закрити канали іномовлення "Голос Америки" та "Радіо Свобода", але наприкінці квітня федеральний суддя зобов'язав адміністрацію припинити ці дії.