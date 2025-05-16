ЄСПЛ став на бік компанії, яка вимагає у Молдови компенсації у майже 1 млрд євро

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 15 травня визнав Молдову винною в порушенні права компанії Seksimp Group на справедливий судовий розгляд і право власності.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Newsmaker.

Підприємство, що належить громадянину Словенії, вимагало від влади 3,435 млн євро компенсації вартості майна, проданого на аукціоні, і 994,241 млн євро компенсації упущеної вигоди.

ЄСПЛ надав компанії та уряду Молдови три місяці для досягнення угоди. Якщо сторони не домовляться про розмір компенсації, її визначить ЄСПЛ.

Компанію Seksimp Group у 2002 році заснував у Молдові громадянин Словенії. Підприємство здавало в оренду земельні ділянки та свинарники.

18 червня 2010 року компанія уклала договори оренди кількох свинарників і ділянок з двома компаніями. Через кілька днів після реєстрації договору оренди в реєстрі нерухомості перша компанія спробувала перерахувати орендну плату, але переказ не пройшов.

Водночас перший орендар уклав з другим договір на купівлю худоби та кормів. У лютому 2011 року перший орендар подав до суду проти Seksimp Group, оскільки так і не отримав у користування земельні ділянки. Він вимагав компенсацію матеріальної шкоди, а другий орендар наклав на нього штраф за порушення умов контракту.

Районний суд направив дві повістки на юридичну адресу Seksimp Group, однак засновник компанії перебував за кордоном і не міг їх отримати.

В результаті справу розглянули без участі представників компанії, і суд зобов'язав Seksimp Group виплатити орендарю понад 1,2 млн леїв (72 тисячі євро на той момент).

Після закінчення терміну на оскарження з аукціону продали активи Seksimp Group. Словенський підприємець дізнався про продаж активів тільки в жовтні 2011 року, коли нові власники оформили право власності.

При цьому дві фізичні особи, які купили активи компанії, через кілька днів перепродали їх дорожче. Заявник стверджує, що тепер вони належать компанії, зареєстрованій за тією ж адресою, що і перший орендар.

Seksimp Group подала апеляцію, попросивши продовжити термін оскарження і скасувати винесене рішення. У заяві вказали, що справу розглянули без участі засновника, який перебував за межами Молдови. Також зазначили, що договори на купівлю худоби та кормів між орендарями не мають стосунку до запитуваної компенсації, яка, на думку Seksimp Group, є неспівмірною.

В результаті Апеляційна палата повторно розглянула справу, але залишила в силі рішення суду.

Пізніше Seksimp Group звернулася до ЄСПЛ, який визнав Молдову винною і надав компанії та уряду три місяці для досягнення угоди.

Нагадаємо, нещодавно ЄСПЛ заявив про порушення у справі про корупцію ексглави НАБУ Ситника.

У квітні ЄСПЛ почав процедуру за скаргою на незаконне всиновлення українських дітей у Криму.