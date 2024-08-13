У ЄС відкинули закиди Маска про втручання в роботу його Х

Європейська комісія наголосила, що не втручається в роботу соцмережі X (Twitter), як про це заявив її власник Ілон Маск після листа єврокомісара Тьєррі Бретона перед інтерв’ю з Дональдом Трампом напередодні.

Про це на брифінгу у вівторок, 13 серпня, заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, пише "Європейська правда".

Подесту спитали про критику листа єврокомісара Бретона на адресу Маска, зокрема те, що це становить "втручання" ЄС у вибори у Сполучених Штатах та "загрозу свободі слова".

"ЄС жодним чином не втручається у вибори. Дозвольте мені на цьому наголосити", – підкреслила представниця Європейської комісії.

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Вона додала, що лист Бретона містив загальні положення стосовно законодавства ЄС, яке регулює роботу цифрових платформ – зокрема стосовно протидії "шкідливому контенту" та дезінформації.

Водночас речниця ЄС визнала, що лист був власною ініціативою Бретона. "Ані момент його відправлення, ні використана мова не були скоординовані або узгоджені з президенткою Комісії або Колегією комісарів", – заявила вона.

Попередження єврокомісара з питань єдиного ринку Бретона, опубліковане напередодні, мотивоване "ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС", зокрема майбутнім інтерв'ю "з кандидатом у президенти США", а також роллю X (Twitter) у підбурюванні заворушень у Великій Британії.

В інтерв’ю з Трампом Маск, коментуючи листа, заявив, що "є багато спроб нав’язати цензуру, навіть американцям в інших країнах".

Минулого місяця Європейська комісія офіційно оголосила попередження X (Twitter) Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.