В ЕС отвергли упреки Маска о вмешательстве в работу его Х

Европейская комиссия подчеркнула, что не вмешивается в работу соцсети X (Twitter), как об этом заявил ее владелец Илон Маск после письма еврокомиссара Тьерри Бретона перед интервью с Дональдом Трампом накануне.

Об этом на брифинге во вторник, 13 августа, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, пишет "Европейская правда".

Подесту спросили о критике письма еврокомиссара Бретона в адрес Маска, в частности о том, что это составляет "вмешательство" ЕС в выборы в Соединенных Штатах и "угрозу свободе слова".

"ЕС никоим образом не вмешивается в выборы. Позвольте мне это подчеркнуть", – подчеркнула представительница Европейской комиссии.

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Она добавила, что письмо Бретона содержало общие положения относительно законодательства ЕС, которое регулирует работу цифровых платформ – в частности относительно противодействия "вредному контенту" и дезинформации.

В то же время пресс-секретарь ЕС признала, что письмо было собственной инициативой Бретона. "Ни момент его отправки, ни использованная речь не были скоординированы или согласованы с президентом Комиссии или Коллегией комиссаров", – заявила она.

Предупреждение еврокомиссара по вопросам единого рынка Бретона, опубликованное накануне, мотивировано "риском увеличения потенциально вредного контента в ЕС", в частности предстоящим интервью "с кандидатом в президенты США", а также ролью X (Twitter) в подстрекательстве беспорядков в Великобритании.

В интервью с Трампом Маск, комментируя письмо, заявил, что "есть много попыток навязать цензуру, даже американцам в других странах".

В прошлом месяце Европейская комиссия официально объявила предупреждение X (Twitter) Илона Маска из-за недостаточного противодействия дезинформации и незаконному контенту, что может повлечь за собой штрафы.