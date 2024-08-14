В Германии подозревают диверсию на авиабазе

Военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

По данным газеты, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.

Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

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Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.

Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.

Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

Ранее в среду опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Также сообщалось, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники.

Кроме того, в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской военной базе в Баварии.