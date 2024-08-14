В Германии подозревают диверсию на авиабазе
Военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
По данным газеты, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.
Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.
Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.
Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.
Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.
Ранее в среду опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.
Также сообщалось, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники.
Кроме того, в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской военной базе в Баварии.