Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим в РФ Кара-Мурзою

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в’язниці опозиціонером Владіміром Кара-Мурзою і його родиною.

Про це президент США розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Байден відзначив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки у несправедливому ув'язненні в РФ за виступ проти війни Росії в Україні, а сьогодні його сім'я знову в повному складі.

"Сьогодні я вітав Владіміра Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки", – йдеться у повідомленні президента США.

I welcomed Vladimir Kara-Murza and his family to the White House today to celebrate his return to America.



Vladimir spent two and a half years unjustly imprisoned in Russia for speaking out against Russia’s war in Ukraine.



Today his family is whole once more. pic.twitter.com/5NopnA2HnW