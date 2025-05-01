У Женеві страйкували працівники ООН через скорочення на тлі політики Трампа

У четвер, 1 травня, сотні працівників Організації Об’єднаних Націй провели акцію протесту біля європейської штаб-квартири ООН у Женеві, висловлюючи обурення скороченнями робочих місць, спричиненими масштабним урізанням гуманітарної допомоги з боку президента США Дональда Трампа та інших донорів.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Працівники ООН та її спеціалізованих агентств тримали плакати з написами: "ПРИПИНІТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ООН!" та вигукували: "Співробітники ООН – не товар!"

За словами самих працівників, менші за масштабом акції також відбулись 1 травня в Таїланді та М’янмі.

Фото: Reuters

Зазначається, що скорочення вже торкнулися співробітників із короткостроковими контрактами, зокрема в таких структурах, як Міжнародна організація з міграції. Однак, за оцінками, звільнень очікують ще тисячі працівників.

Найглибші скорочення прогнозуються в агентствах, які найбільше залежать від добровільного фінансування, зокрема з боку колишнього головного донора – Сполучених Штатів. Серед них – Всесвітня продовольча програма та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Вони намагались мене залишити, але це було неможливо. І от ми тут: замороження найму, нульовий бюджет", – поділилася правозахисниця Ан Кайперс, чий тимчасовий контракт в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини не продовжили.

Фото: Reuters

В середині квітня писали, що у Білому домі запропонували Державному департаменту США додатково скоротити витрати, що передбачає майже повне припинення фінансування діяльності НАТО й Організації об’єднаних націй.