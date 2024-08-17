Близько 100 пожежників борються з пожежею в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона

Близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Лондонська пожежна бригада (LFB) заявила, що відправила бригади після дзвінка, що надійшов перед полуднем.

За повідомленням столичної поліції, ніхто не постраждав.

Реклама:

LFB додала, що причина пожежі поки що не відома.

Сомерсет-хаус є мистецьким закладом, і в суботу там мав відбутися день брейк-дансу.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як сірий дим здіймається в повітря, його видно над Темзою і мостом Ватерлоо, що знаходиться неподалік.

Slightly disturbed by the amount of smoke currently pouring out of the roof of Somerset House… pic.twitter.com/GqeJflO9pg – Michelle Birkby/Emma Butler (@michelleeb) August 17, 2024

LFB повідомила, що її екіпажі борються з полум'ям, яке "знаходиться на частині даху будівлі".

На місці події працюють п'ятнадцять пожежних машин, включаючи екіпажі з пожежних станцій Сохо, Іслінгтона та прилеглих районів, додали в бригаді.

Дві 32-метрові драбини, які є у розпорядженні бригади, були направлені на місце події в рамках операції з ліквідації полум'я.

"На час роботи бригад буде ускладнено рух транспорту в прилеглих районах", – йдеться в повідомленні LFB.

Сомерсет-хаус входить у першу двадцятку найвідвідуваніших художніх музеїв світу.

Нагадаємо, навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.