Близько 100 пожежників борються з пожежею в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона

Близько 100 пожежників виїхали на ліквідацію пожежі в Сомерсет-хаусі в центрі Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Лондонська пожежна бригада (LFB) заявила, що відправила бригади після дзвінка, що надійшов перед полуднем.

За повідомленням столичної поліції, ніхто не постраждав.

LFB додала, що причина пожежі поки що не відома.

Сомерсет-хаус є мистецьким закладом, і в суботу там мав відбутися день брейк-дансу.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як сірий дим здіймається в повітря, його видно над Темзою і мостом Ватерлоо, що знаходиться неподалік.

Slightly disturbed by the amount of smoke currently pouring out of the roof of Somerset House… pic.twitter.com/GqeJflO9pg