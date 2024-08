Около 100 пожарных борются с пожаром в Сомерсет-хаусе в центре Лондона

Около 100 пожарных выехали на ликвидацию пожара в Сомерсет-хаусе в центре Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Лондонская пожарная бригада (LFB) заявила, что отправила бригады после звонка, поступившего перед полуднем.

По сообщению столичной полиции, никто не пострадал.

LFB добавила, что причина пожара пока не известна.

Сомерсет-хаус является художественным заведением, и в субботу там должен был состояться день брейк-данса.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как серый дым поднимается в воздух, его видно над Темзой и мостом Ватерлоо, который находится неподалеку.

Slightly disturbed by the amount of smoke currently pouring out of the roof of Somerset House… pic.twitter.com/GqeJflO9pg