Около 100 пожарных борются с пожаром в Сомерсет-хаусе в центре Лондона

Около 100 пожарных выехали на ликвидацию пожара в Сомерсет-хаусе в центре Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Лондонская пожарная бригада (LFB) заявила, что отправила бригады после звонка, поступившего перед полуднем.

По сообщению столичной полиции, никто не пострадал.

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LFB добавила, что причина пожара пока не известна.

Сомерсет-хаус является художественным заведением, и в субботу там должен был состояться день брейк-данса.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как серый дым поднимается в воздух, его видно над Темзой и мостом Ватерлоо, который находится неподалеку.

Slightly disturbed by the amount of smoke currently pouring out of the roof of Somerset House… pic.twitter.com/GqeJflO9pg – Michelle Birkby/Emma Butler (@michelleeb) August 17, 2024

LFB сообщила, что ее экипажи борются с пламенем, которое "находится на части крыши здания".

На месте происшествия работают пятнадцать пожарных машин, включая экипажи из пожарных станций Сохо, Ислингтона и близлежащих районов, добавили в бригаде.

Две 32-метровые лестницы, которые есть в распоряжении бригады, были направлены на место происшествия в рамках операции по ликвидации пламени.

"На время работы бригад будет затруднено движение транспорта в прилегающих районах", – говорится в сообщении LFB.

Сомерсет-хаус входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

Напомним, весной в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.