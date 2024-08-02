Законодавці США та Європи засудили дії влади Венесуели під час виборів

Очільники комітетів у закордонних справах Конгресу США та парламентів Європи спільно засудили дії венесуельської влади під час президентських виборів минулими вихідними, де проголосили перемогу автократа Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова комітету в закордонних справах Сенату США Бен Кардін у спільній з європейськими колегами заяві критикує непрозорість під час виборів у Венесуелі та засуджують репресії проти венесуельців, які вийшли на протести.

"Наші уряди уважно стежать за ситуацією у Венесуелі і працюватимуть разом, щоб притягнути Мадуро до відповідальності, якщо він продовжить ігнорувати демократичну волю венесуельських виборців, щоб вкрасти ще одні вибори", – йдеться в заяві.

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Парламентські лідери закликали уряд Мадуро негайно дозволити прозору, незалежну перевірку результатів виборів, припинити придушення протестів і почати переговори з лідерами опозиції.

За даними Reuters, заяву підписали голови комітетів у закордонних справах парламентів Вірменії, Данії, Естонії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії та Фінляндії.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими угрупованнями. Повідомляється про загиблих та затриманих.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.

А в ЄС, за даними видання Politico, Угорщина наклала вето на спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів у Венесуелі. Угорщина назвала це повідомлення фейком.