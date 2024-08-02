Законодатели США и Европы осудили действия властей Венесуэлы во время выборов

Руководители комитетов по иностранным делам Конгресса США и парламентов Европы совместно осудили действия венесуэльских властей во время президентских выборов в минувшие выходные, где провозгласили победу автократа Николаса Мадуро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин в совместном с европейскими коллегами заявлении критикует непрозрачность во время выборов в Венесуэле и осуждает репрессии против венесуэльцев, которые вышли на протесты.

"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать вместе, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей, чтобы украсть еще одни выборы", – говорится в заявлении.

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Парламентские лидеры призвали правительство Мадуро немедленно разрешить прозрачную, независимую проверку результатов выборов, прекратить подавление протестов и начать переговоры с лидерами оппозиции.

По данным Reuters, заявление подписали главы комитетов по иностранным делам парламентов Армении, Дании, Эстонии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Финляндии и Эстонии.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными группировками. Сообщается о погибших и задержанных.

Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.

А в ЕС, по данным издания Politico, Венгрия наложила вето на совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле. Венгрия назвала это сообщение фейком.