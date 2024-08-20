Фінляндія будує "зелену" школу на Київщині замість зруйнованих росіянами

Уряд Фінляндії виділив кошти на фінансування будівництва екологічної школи в Київській області, яка замінить два навчальні заклади в селі Микуличі та селищі Немішаєве, знищені російськими ракетними ударами.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомила фінська Державна рада, пише "Європейська правда".

Будівництво нової школи на Київщині з майже нульовим споживанням енергії Фінляндія фінансує в межах програми зеленого відновлення України, на яку у 2022 році виділила 5 мільйонів євро.

Його втілить Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), для якої це стане першим безпосереднім проєктом в Україні.

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Будівлю нової школи створять на основі модульного збірного дерев'яного каркаса, вона забезпечить простір для близько 200 учнів 1-9 класів. Майже 40% енергії школа братиме з відновлюваних джерел – насамперед сонячних батарей.

Школи у Микуличах та Немішаєві були зруйновані внаслідок російських обстрілів у лютому-березні 2022 року.

До початку повномасштабної війни Росії проти України, у 2016 році, Фінляндія також профінансувала будівництво "зеленої" школи в Антонівці Херсонської області. Нещодавно стало відомо, що школу зруйнували ракетні удари Росії.

Нагадаємо, Литва цього року профінансувала будівництво шести шкіл-бомбосховищ по всій Україні.