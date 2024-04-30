Литва планує до кінця року побудувати в Україні шість шкіл-бомбосховищ

Литва планує до кінця поточного року побудувати шість підземних шкіл у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, ймовірно, у Харківській областях.

Про це сказав Артурас Жарновскіс, керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine, в інтерв'ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Жарновскіс розповів про роботу над великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно перебувають під обстрілами.

"Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо", – сказав Жарновскіс.

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Він уточнив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах, це – Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області. Локацію шостого об'єкта ще визначають. Скоріше за все, це буде Харківщина.

"В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. І це – будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Серед іншого безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист", – зазначив керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine.

Він допустив, що закінчити це будівництво можна буде вже цього року.

Жарновскіс наголосив на важливості таких проєктів, адже через повномасштабну російську агресію та пандемію коронавірусу у деяких українських регіонах "є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі", що є важливим для соціалізації дітей.

Нагадаємо, днями Литва повідомила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577.

20 квітня Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.

А нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.