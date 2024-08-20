Финляндия строит "зеленую" школу на Киевщине вместо разрушенных россиянами

Правительство Финляндии выделило средства на финансирование строительства экологической школы в Киевской области, которая заменит два учебных заведения в селе Микуличи и поселке Немешаево, уничтоженные российскими ракетными ударами.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщил финский Государственный совет, пишет "Европейская правда".

Строительство новой школы в Киевской области с почти нулевым потреблением энергии Финляндия финансирует в рамках программы зеленого восстановления Украины, на которую в 2022 году выделила 5 миллионов евро.

Его воплотит Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО), для которой это станет первым непосредственным проектом в Украине.

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Здание новой школы создадут на основе модульного сборного деревянного каркаса, оно обеспечит пространство для около 200 учеников 1-9 классов. Почти 40% энергии школа будет брать из возобновляемых источников – прежде всего солнечных батарей.

Школы в Микуличах и Немешаеве были разрушены в результате российских обстрелов в феврале-марте 2022 года.

До начала полномасштабной войны России против Украины, в 2016 году, Финляндия также профинансировала строительство "зеленой" школы в Антоновке Херсонской области. Недавно стало известно, что школу разрушили ракетные удары России.

Напомним, Литва в этом году профинансировала строительство шести школ-бомбоубежищ по всей Украине.