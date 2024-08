США відправили другий авіаносець на Близький Схід

Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C прибула на Близький Схід.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR

Реклама: