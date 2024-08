США отправили второй авианосец на Ближний Восток

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln с новейшими истребителями F-35C прибыла на Ближний Восток.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

Авианосец, который является флагманом 3-й авианосной ударной группы, сопровождается эскадрой эсминцев (DESRON 21) и авиакрылом (CVW 9).

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR

