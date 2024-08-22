NBC узнал об обеспокоенности США относительно Курской операции ВСУ

Американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Об этом телеканалу NBC News рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников телеканала, Россия сейчас пытается организовать эффективный ответ на неожиданное наступление украинских войск в Курской области, что заставило ее отвлечь часть войск из Украины для укрепления обороны на собственной территории.

Но количество войск, которые России пришлось вывести из Украины, "не является значительным", сказал один из американских чиновников. Пока Россия еще не мобилизовала достаточно боевой мощи, чтобы вернуть территории, оказавшиеся под контролем украинских сил.

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Американские чиновники и военные аналитики предупреждают, что существует риск того, что линии снабжения Украины могут быть перегружены, поскольку она пытается поддерживать войска, которые воюют на территории России, а также отражать российские атаки на востоке.

"Это вызывает беспокойство", – сказал один из чиновников США.

Американские официальные лица заявляют, что точные цели украинского наступления в России остаются не до конца понятными.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

По данным британской разведки, Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.