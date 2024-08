Майбутня очільниця дипломатії ЄС прибула в Брюссель напередодні затвердження

Колишня прем’єрка Естонії та майбутня очільниця європейської зовнішньополітичної служби Кая Каллас приїхала в Брюссель, де почне підготовчі зустрічі, перш ніж буде офіційно затверджена на посаді.

Про це Каллас розповіла у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Каллас, як і інших членів Єврокомісії, найближчим часом чекають слухання у Європарламенті для затвердження їхніх кандидатур.

"Нові починання: щойно прибула до Брюсселя і з нетерпінням чекаю на зустріч з новими колегами з дипломатичної служби ЄС та Єврокомісії. Найближчі тижні будуть насичені зустрічами та брифінгами, з важливим акцентом на підготовці до слухань щодо затвердження Європейським парламентом", – розповіла Каллас.

