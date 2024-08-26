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Майбутня очільниця дипломатії ЄС прибула в Брюссель напередодні затвердження

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Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 16:56 — Христина Бондарєва

Колишня прем’єрка Естонії та майбутня очільниця європейської зовнішньополітичної служби Кая Каллас приїхала в Брюссель, де почне підготовчі зустрічі, перш ніж буде офіційно затверджена на посаді.

Про це Каллас розповіла у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Каллас, як і інших членів Єврокомісії, найближчим часом чекають слухання у Європарламенті для затвердження їхніх кандидатур.

"Нові починання: щойно прибула до Брюсселя і з нетерпінням чекаю на зустріч з новими колегами з дипломатичної служби ЄС та Єврокомісії. Найближчі тижні будуть насичені зустрічами та брифінгами, з важливим акцентом на підготовці до слухань щодо затвердження Європейським парламентом", – розповіла Каллас.

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Нагадаємо, Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії у липні цього року через заплановане призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Вона замінить на цій посаді представника Іспанії Жозепа Борреля. 

Каллас на Заході називають "новою Залізною леді", а вдома в Естонії – "принцесою війни" за безкомпромісну позицію у ставленні до Росії і підтримці України. 

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Естонія
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