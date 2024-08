Будущая глава дипломатии ЕС прибыла в Брюссель накануне утверждения

Бывший премьер Эстонии и будущая руководительница европейской внешнеполитической службы Кая Каллас приехала в Брюссель, где начнет подготовительные встречи, прежде чем будет официально утверждена в должности.

Об этом Каллас рассказала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Каллас, как и других членов Еврокомиссии, в ближайшее время ждут слушания в Европарламенте для утверждения их кандидатур.

"Новые начинания: только что прибыла в Брюссель и с нетерпением жду встречи с новыми коллегами из дипломатической службы ЕС и Еврокомиссии. Ближайшие недели будут насыщены встречами и брифингами, с важным акцентом на подготовке к слушаниям по утверждению Европейским парламентом", – рассказала Каллас.

New beginnings: just arrived in Brussels and looking forward to meeting new colleagues at EU diplomatic service @eu_eeas and @EU_Commission



Upcoming weeks will be full of meetings and briefings, with important focus on preparing for confirmation hearing @Europarl_EN pic.twitter.com/Og5QnRwgEW