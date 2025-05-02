ЗМІ: масштабному блекауту в Іспанії передували кілька збоїв в енергосистемі

В Іспанії перед масштабним блекаутом у понеділок, 28 квітня, сталося кілька збоїв у подачі електроенергії, а представники промисловості неодноразово попереджали про нестабільність енергосистеми.

Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, за тиждень до блекауту в Іспанії сталося кілька стрибків напруги та відключень електроенергії.

Зокрема, 22 квітня відключення електроенергії порушило роботу залізничної сигналізації та зупинило принаймні 10 швидкісних поїздів поблизу Мадрида.

Міністр транспорту Оскар Пуенте тоді казав, що надмірна напруга в енергосистемі спричинила вимкнення підстанцій з метою їх захисту.

Того ж дня через порушення енергопостачання була порушена робота нафтопереробного заводу Repsol у місті Картахена.

Старший науковий співробітник Іспанської національної дослідницької ради Антоніо Туріель розповів, що у дні перед масштабним відключенням електроенергії мережа страждала від значної нестабільності.

За словами Карлоса Кагігаля, експерта в галузі енергетики, який консультує приватні компанії щодо проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії та промисловості, іспанська енергосистема протягом кількох днів перебувала на межі збою через дисбаланс в енергосистемі.

Іспанський оператор енергосистеми REE не відповів на запит про коментар. Міністерство енергетики Іспанії відмовилося від коментарів.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що уряд проводить розслідування відключення електроенергії на Іберійському півострові, яке в понеділок зупинило потяги, закрило аеропорти та заблокувало людей у ліфтах .

В рамках розслідування слідчі з іспанського агентства з кібербезпеки INCIBE та розвідувальної служби CNI будуть збирати інформацію від оператора електромережі та приватних енергетичних компаній, в тому числі шляхом відвідування їхніх офісів.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів"