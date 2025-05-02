TikTok хоче створити дата-центр у Фінляндії

Міністр економічного розвитку Фінляндії Вілле Рюдман підтвердив, що китайський сервіс коротких відео TikTok хоче побудувати дата-центр в країні.

Про це фінський міністр сказав у коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

Спершу інформацію про наміри TikTok створити дата-центр у Фінляндії оприлюднило агентство Reuters з посиланням на представника компанії.

Агентство зазначало, що китайський додаток переносить сховище даних своїх європейських користувачів до Європи.

Це пов'язано з побоюваннями, що китайський уряд може отримати доступ до даних європейських користувачів платформи, оскільки Tiktok належить китайській компанії Bytedance.

Рюдман розповів, що сам дізнався про це тільки цього тижня. За його словами, йдеться про проєкт вартістю близько мільярда євро.

Міністр поки що не коментує, наскільки така інвестиція буде бажаною для Фінляндії.

"Загалом, звичайно, потрібно сказати, що завжди приємно усвідомлювати, що Фінляндія, як і раніше, є привабливим середовищем для інвестицій такого роду", – сказав він.

Проте Рюдман зазначає, що стосовно TikTok були висловлені обґрунтовані побоювання з приводу безпеки сервісу.

"Показово, що цей додаток заборонено встановлювати, наприклад, на пристрої парламенту або уряду з міркувань безпеки", – додав він.

Варто зазначити, що ірландська комісія з захисту даних (DPC) зобов’язала TikTok сплатити 530 млн євро штрафу за незаконну передачу персональних даних європейців до Китаю та недостатню прозорість перед користувачами.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.