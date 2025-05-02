Напади на французькі в'язниці більше не розслідують як тероризм

Французькі прокурори, що займаються боротьбою з тероризмом, більше не будуть розслідувати справу 30 осіб, підозрюваних у причетності до серії нападів на в'язниці, заявивши в п'ятницю, що їхні дії були "в рамках великої організованої злочинності".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протягом п'яти ночей у квітні було скоєно напади на щонайменше 10 французьких в'язниць. З автоматичної зброї обстріляли в'язниці, спалили автомобілі на парковках в'язниць, а офіцерів залякували в їхніх будинках.

Незважаючи на заяви урядовців про те, що напади, ймовірно, були спровоковані спробами розгромити банди, які керують своїми наркоімперіями з-за ґрат, французька національна прокуратура з боротьби з тероризмом (PNAT) швидко взяла на себе розслідування.

Однак у п'ятницю PNAT заявила: "Не виглядає, що ці скоординовані дії є результатом терористичної діяльності... Не було виявлено жодних радикальних насильницьких ідеологій, жодного іноземного втручання, обидва ці напрямки були ретельно розслідувані".

PNAT повідомила, що 30 осіб було заарештовано за підозрою в причетності до нападів. Семеро вже відбували покарання у в'язниці, а четверо були неповнолітніми. Згодом семеро були звільнені.

PNAT заявила, що слідчі встановили особу ймовірного творця групи DDPF (абревіатура від "Захист французьких ув’язнених", або "Права французьких ув’язнених") у Telegram, яка, за її словами, використовувалася для захисту нападів і викриття умов утримання засуджених. За її даними, ця особа є засудженим в'язнем, який очікує суду у справі про наркокартель і має ймовірні зв'язки з потужною і швидко зростаючою бандою DZ Mafia в Марселі.

Тег DDPF був нанесений на багато з атакованих в'язниць, і PNAT стверджує, що група DDPF в Telegram використовувалася для замовлення нападів, передаючи роботу дрібним злочинцям для виконання в манері, яка зазвичай використовується французькими бандами.

З огляду на ймовірні зв'язки з організованою злочинністю, PNAT заявила, що передає розслідування до відділу по боротьбі з організованою злочинністю JUNALCO при прокуратурі Парижа.

Напади на в'язниці підкреслили зростаючі проблеми Франції з організованою злочинністю. Цього тижня законодавці схвалили широкомасштабний закон про боротьбу з наркотиками, щоб надати державі більш жорсткі інструменти для боротьби з різким зростанням наркозлочинності після рекордного напливу південноамериканського кокаїну до Європи.

Новий закон, серед інших заходів, створить національну прокуратуру з питань організованої злочинності та ізолює небезпечних ватажків у в'язницях.

Раніше повідомлялося, що у Франції в п’ятницю висунуть звинувачення 21 підозрюваному у нападах на в’язниці та нищенні автомобілів співробітників.