Боррель закликає зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав західні держави зняти обмеження на використання Україною їхньої зброї по російських військових цілях.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель заявив, що наступ українських Збройних Сил у Курській області "завдав серйозного удару по наративу" Владіміра Путіна.

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", – вважає він.

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Серед цих наслідків він назвав посилення самооборони України, зокрема щодо російських бомбардувань інфраструктури, зменшення руйнувань і смертей серед українців, а також сприяння мирним зусиллям.

Топдипломат ЄС згадав про нещодавню розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою, де запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", – анонсував Боррель.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Перед тим стало відомо, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.